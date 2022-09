Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise vastu protesteerivad Eesti sambomaadlejad loobusid EM-ist

Eesti samboliidu presidendi Dmitri Samoštšuki sõnul polnud praeguses olukorras EMile sõit mõeldav. Võistluste peasponsoriks on Venemaa suurfirma Rosneft, võistlema lubati ka maailma spordis paaria staatuses Venemaa ja Valgevene sportlased ning tagatippu juhib rahvusvahelist alaliitu venelane Vassili Šestakov.

„Loomulikult oleme me selle kõige vastu. Otsustasime kohe, et EM-il me ei osale,“ lausus Samoštšuk. „Teame ka Eesti olümpiakomitee ja kultuuriministeeriumi seisukohti. Oleme solidaarsed ukrainlastega.“