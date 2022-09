Soome meedia pakkus juba Tänaku asemele Hyundaisse uut rallimeest

28-aastast Sunineni hinnatakse Hyundais kõrgelt, sest ta on aasta jooksul suutnud Hyundai Rally2 autost konkurentsivõimelise masina teha. Soomlase panus on suur olnud just arendustöödel. Rallit.fi kirjutab, et kõigil MM-rallidel, kus Suninen on osalenud, on ta võidelnud esikoha nimel, kuid tihti on võidu röövinud halb õnn: Portugalis jäi ta võiduta õnnetu sõiduvea tõttu.