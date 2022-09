Keila Tervisekeskuse juhataja Toni Meijel ütles Delfile, et nende augustikuu arved olid kolm ja pool korda suuremad kui varasematel aastatel.

„Maksime 23 000 või 24 000 eurot rohkem kui tavaliselt. Ilmselt on teistel sama seis,“ rääkis Meijel ja lisas, et august on energiakulu mõttes leebe kuu. Sügisel ja eriti talvel läheb olukord veelgi karmimaks.