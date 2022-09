RAAMATUARVUSTUS | Jumal Zlatani evangeelium

Maailma jalgpall on kui Vana-Kreeka mütoloogia, täis jumalaid, pooljumalaid ja kangelasi. Kahtlemata on jalgpallis oma Olümpose mägi tosina tähtsaima taevaliku valitsejaga, aga kes on Zeus? Kui võtta ette superstaaride enda jutustatud lood, pole kahtlustki, et peajumal on Zlatan. Või vähemalt Zlatan Ibrahimović peab end selleks.