Superstaarid on koju saadetud! Kes üllatusesinejatest hakkavad domineerima korvpalli EM-i poolfinaalis?

Kes küll oleks ennustanud sellist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri esinelikut, kus medalikomplektide eest hakkavad võitlema Prantsusmaa, Poola, Saksamaa ja Hispaania. Senine turniir on pakkunud kamaluga üllatusi ja on lausa hirm, millega see kõik veel lõppeda võib. Igatahes, neli parimat on selgunud ning kõik superstaarid eesotsas Dončići, Jokići ja Antetokounmpoga on kodu poole saadetud.