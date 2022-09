Thierry Neuville ütles, et tegi Ott Tänakule Kreeka ralli punktikatsel kingituse

„Jätsin punktikatsel ukse Oti jaoks lahti, et sa saaks viie lisapunkti eest võidelda. Tal on parem võimalus maailmameistriks tulla kui minul. Tõsi, see šanss pole kuigi suur. Umbes sama vähetõenäoline kui mul,“ rääkis Neuville Belgia rahvusringhäälingule.