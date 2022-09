Pettunud Luka Doncic: vedasin kogu Sloveeniat alt

„Ilmselt ma ei olnud 100 protsenti terve. Sain kolmandal veerandil süsti, et jätkata. Sel EM-il oli tervisega palju probleeme. Aga see pole kaotuse põhjus. Mängisin kohutavalt. Vedasin tiimi alt. Vedasin kogu Sloveeniat alt. See jääb minu peale,“ rääkis ta pressikonverentsil.

„Poolale tuleb au anda, me ei alahinnanud neid. Suurem osa inimesi pidas meid mängu favoriidiks. Aga Poolal on suurepärane tiim. Kogu EM-i oli vägev vaadata, mängud olid imelised. Kahju, et me ei suutnud sellest kadalipust läbi tulla,“ lausus Doncic.