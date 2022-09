Maanteeratturite MM-il esindab Eestit üheksaliikmeline koondis

2022. aasta MM-i kavas on kaheksa võistluspäeva, mille jooksul peetakse 11 ​​osavõistlust eliit-, U-23 ja juuniorklassidele nii mees- kui naisratturite seas. Kohal on kokku rohkem kui 1000 tippratturit 70 riigist, kes võistlevad MM-tiitli ja ihaldatud vikerkaarevärvilise särgi nimel, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Eestlased on staridijoonel neljal päeval. Võistlused algavad temposõitudega esmaspäeval (U-23) ja teisipäeval (WJ, MJ) ning jätkuvad reedel (MJ, U23) ja laupäeval (WJ) grupisõitudega. Eestit on esindamas U-23 arvestuses Prantsumaa klubis Equipe continentale Groupama-FDJ sõitev Rait Ärm, kes võidutses tänavu Balti Keti velotuuril. Lisaks on stardis Team Ampler – Tartu2024 nimistus sõitvad ratturid Joonas Kurits ja Madis Mihkels. Joonas on temposõidu valitsev Eesti meister ja Madis säras tänavu Tour of Estonia esimesel etapil. Mihkelsil on taskus ka kaheaastane leping Belgia World Touri meeskonnaga Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux.