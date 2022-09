Tänak hoiab Rovanperäl survet peal: tiitliheitlus pole veel läbi

Viimasest kolmest rallist kaks võitnud ning korra teiseks jäänud Tänak on tõusnud MM-sarja üldliidri Kalle Rovanperä ainsaks vähegi realistlikuks jälitajaks. Kolm etappi enne hooaja lõppu kaotab ta soomlasele 53 punktiga, laual on veel 90 silma. Rovanperäl on võimalus Uus-Meremaal tiitel kindlustada, selleks on tal vaja Tänakust vähemalt kaheksa punkti enam teenida. Siis on vahe 61 punkti, mida kahe ralliga enam tagasi teha pole võimalik.

Rovanperä edu on viimaste etappidega aga märgatavalt kahanenud. Tasub meenutada, et Rally Estonia järel oli tema edu Thierry Neuville'i ees 83 punkti. Tänak hoidis toona neljandat kohta, kaotades Rovanperäle 98 punktiga.

„See ei ole läbi enne, kui see on läbi,“ vahendas WRC sarja koduleht eestlase sõnu. „Jätkan surumist, et näha, kas suudan veel punktidega lähemale tulla ning võib-olla suudame tiitliheitluse hoida lahtisena kuni viimase etapini. See on minu eesmärk.“

„Kas see on võimalik või mitte, me ei tea. Kuid see pole läbi enne, kui on läbi,“ rõhutas Tänak. „Minu eesmärk on tiitliheitlus endiselt lahtine hoida.“

Hooaeg jätkub Uus-Meremaa ralliga, mis peetakse 29. septembrist 2. oktoobrini. Hooajale pannakse punkt Jaapani MM-etapil (10. - 13. november).