Soome meedia kütab Hyundai ning Toyota vahel kirgi: Moncet lõi Latvalale noa selga

Hyundai tiimi ajutine pealik Julien Moncet rääkis Kreeka ralli järel, et meeskonna jaoks on oluline vältida langust, mis on viimastel rallidel Toyotat tabanud. Iltalehti teatas seepeale, et Moncet lõi Toyota bossile Jari-Matti Latvalale noa selga.