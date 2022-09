VIDEO | EI SEKSILE JA EI ÕLLELE! Ehk karmid reeglid, mida peavad jalgpallifännid MM-i ajal Kataris järgima

Kui mõni nädal tagasi tuli teatud määral rõõmustav uudis, et Katar lubab jalgpalli MM-i ajal õlut müüa - kuigi ka see on rangelt reglementeeritud -, siis on tegelikkuses veel mitmeid huvitavaid reegleid, mille rikkumine võib fännidele kaasa tuua kas rahatrahvi või lausa vangistuse. Millest tuleks hoiduda, vaata videost!