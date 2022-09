Itaalia võrkpallikoondis krooniti möödunud pühapäeval 24-aastase pausi järel maailmameistriks. Eesti võrkpallikoondise itaallasest peatreener Fabio Soli oli mõistagi rõõmustas koduriigi edu üle, kuid avaldas kahetsust, et see Itaalia meedias piisavalt kajastust ei leidnud.