EM-il vägeva tulemuse teinud Soome korvpallikoondises sirgub juba uus NBA mängija

38-aastane Shawn Huff ja 34-aastane Petteri Koponen tõmbasid EM-iga karjäärile joone alla. Sellega anti teatepulk lõplikult nooremale põlvkonnale üle. 2017. aastast NBA-s mängivast Lauri Markkanenist (25) on palju räägitud, varsti hakkab koos temaga koondist vedama pesamuna Miro Little.

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala on mängujuhiga koostööd teinud Helsingi korvpalliakadeemias. Kui Toijalalt küsida, kui kaugele 18-aastane Little välja võiks jõuda, on vastus konkreetne.