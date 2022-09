DELFI VIDEO | Junior WRC maailmameister Robert Virves jõudis kodumaale. „Väga hea meel, et kõik nii läks!“

Kuna JWRC klassi sõitjatest telepilti ei näidata, polnud fännidel viimase katse ajal muud võimalust, kui jälgida otsetulemusi ja Virvese täpikest WRC+ Live Mapsi keskkonnas. Viimane kipub teadupärast tihti tõrkuma ning just meie mehe soorituse ajal nii juhtuski. Esimene vaheaeg 16,9-kilomeetriselt katselt lasi end samuti mitu minutit kauem oodata, kui vaja olnuks. Paljudel käiski peast läbi mõte: „Nüüd ongi kõik...“

Õnneks saabus peagi Virvese katse lõpuaeg ning kui oli näha, et temaga viimasel päeval tiitlile heitlema jäänud britt Jon Armstrong nii nobedalt ei liigu, kui eestlase löömiseks vaja olnuks, saabus kergendus. Mõnes kodus poetati ehk pisargi. Saaremaa rallimehe toetajate ja pere ringis kindlasti.

Virves oli tänaseks kurssi viidud, mida fännid neil hetkedel üle pidid elama. „Sõita on oluliselt lihtsam, tead, mis parasjagu toimub. Tean omast käest, et kõrvalt vaadata on hoopis pingelisem,“ muigas Virves.