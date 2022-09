KK Viimsi palkas abitreeneriks väärtuslike kogemustega ukrainlase

„Eelmise hooaja lõpus oli selge, et tegemaks sammu edasi vajab nii meeskond kui ka korvpallikool lisajõudu,“ ütles KK Viimsi tegevjuht Tanel Einaste kodulehe vahendusel. „Kuna meeskonna koosseis on uuenenud ja veelgi noorenenud, meie omakasvandikud moodustavad meeskonnast 50%, siis soovisime kaasata treeneri, kes tegeleb mängijate personaalse arenguga.“

„Sündisin ja kasvasin Musta mere kaldal, Odessas, kus olen kogu oma elu veetnud. Korvpalliga alustasin juba lapsena ning see on jäänud minu elu osaks tänaseni. Erinevatel põhjustel jäi minu mängijakarjäär lühikeseks ning juba 22-aastasena asusin omandama treenerikutset. Alustasin lastega ning aja jooksul sain aru, et korvpall on see, millega tahan end siduda,“ kirjeldas ta oma elukäiku.