Hispaania korvpallikoondise vanameister pidi mängust taastumiseks päev otsa jäävannis lebama

„Ma ei usu, et Fernandez koondisest lahkub. Tema edasi mängimine ei üllataks mind karvavõrdki. Ta mängib sel EM-il elu parimat korvpalli. Seega milleks loobuda?“ vahendas Scariolo sõnu Leedu Delfi.

Fernandez on pika karjääri jooksul üle elanud mitmeid vigastusi. Küünarnuki, selja ja õlgade säästmiseks on ta viimastel aastatel kandnud paksu polsterdusega kaitsmeid, mis sobiksid peale vaadates pigem seenoride-, mitte tippkorvpalli. Ometi tegutseb Fernandez ennastohverdavalt. Näiteks eilses kohtumises Soomega viskus ta mitmel korral põrandale palle päästma ning maandus reklaamtahvlite ja pinkide vahel.

„Loodan, et Rudy tervis lubab tal veel pikka aega mängida. Näen kõrvalt, kui väga ta korvpalli armastab. Tema põlved valutavad, selg valutab, kõik valutab. Kaheksandikfinaalis Leeduga hoidsin Rudyt vist liiga kaua väljakul (29 minutit - A.K.), sest ta veetis kogu järgmise päeva jäävannis. Sellegipoolest ei kõhkle ta hetkegi pallide järele viskumast. Selles mõttes on Rudy endiselt nagu 18-aastane,“ kiitis Scariolo hoolealust.

Tänavusel EM-il on Fernandez visanud keskmiselt 17,1 minuti jooksul 8 punkti, lisaks on ta andnud 1,7 korvisöötu. Kolmepunktivisete tabavus on 41,4 protsenti.