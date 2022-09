Kas Poola lõhkab üllatuspommi ja Dončić jätkab meeletut skoorimist?

Prantsusmaa-Itaalia kohtumine, mis algab täna kell 18.15, on mäng, kus vastamisi kaks tõelist korvpalligiganti. Prantslased ise on öelnud, et eesmärgiks turniiril ei ole rohkem ega vähem kui kuldmedal. Uskuda võib, et ega itaallasedki tulnud väljakule spagette sööma, vaid on valmis võitlema viimase veretilgani. Kuidas selles mängus pall võib põrgata?