FOTOD JA VIDEO | Kuidas valmivad WTA turniiri Tallinn Open värvidest inspireeritud ja virmaliste efekti andvad karikad?

Eeva Käsperil on korraga töös mitu suurt projekti. Lisaks WTA turniirile on temalt tellitud ka Pimedate Ööde Filmifestivali auhinnad, sügisel ootavad ees jalgpalliauhinnad Hõbepall ja Annika ning Eesti parima jalgpalluri auhind. „Lisaks osalen oma töödega Poolas klaasifestivalil,“ loetleb Käsper oma suuremaid lähiaja projekte.

WTA turniiri auhindade valmistamiseks anti Käsperile aega veidi üle ühe kuu. „Teoreetiliselt oleks hea, kui oleks aega paar kuud. Seekord oli natuke üle kuu aja aega ning see tähendas mulle väga intensiivset tööd. Kui klient on uus, tuleb hakata nuputama, märksõnu kirja panema, kavandama - see kõik võtab oma aja,“ räägib ta.

„Küll aga tahaks öelda, et mul on väga suur rõõm olnud seda teha. Jah, on küll kiire tellimus, aga saan aru, et ka korraldajatel on see suur ülesanne tervikuna nii suurt võistlust Eestis võõrustada. Meie koostöö on siiski olnud hästi sujuv.“

Kuidas ideest teostuseni jõuti?

„Alustuseks andsid nemad mulle märksõnu, mida see auhind võiks endas kanda,“ kirjeldab Käsper edasi loomeprotsessi. „Turniiri värvid on erksinine ja tennisepalli kollane, mis lõid ka minul kohe peas tulukese süttima ja neid värve ma oma töös ka kasutan. Minu autoritehnikaks kujunenud volditud paberilt reljeefi võtmine ja sellest vormi valmistamine paneb klaasskulptuuris hiljem klaasi kaunilt särama. Veel üheks märksõnaks oli krooni-motiiv, see jäi mind kummitama ja auhindades leidis see lahenduse sakilise ülemise servana. Loodan, et neid asju kombineerides tuleb uhke tulemus!“

„Tegin tellijale ka klaasivärvide näidised, sulatusproovid. Tagasiside oli, et need on nagu virmalised. Kuna tegemist on põhjapoolseima WTA turniiriga sel hooajal, klapivad põhjamaisus ja virmalised omavahel suurepäraselt kokku,“ lisas Käsper.

Lõuna-Eestis elades pole sport Käsperile võõras. Ott Tänak ja teised WRC ralliässad kihutavad tema kodust vähemalt kord aastas päris lähedalt mööda.