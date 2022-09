Sel nädalal selgub, kas Eesti saab laskesuusatamise MM-i korraldusõiguse

Otepää korraldustiimi juht Aivar Nigol ütles ERR-ile , et nemad teinud endast kõik võimaliku, et just Otepääle võiks jõuda ajalooline MM.

„Kui mõelda ratsionaalselt, siis meie võimalused on väga head. Meile on öeldud, et varasemad võistlused ja ka viimane maailmakarikaetapp, mida te suurepäraselt korraldasite ehk see mõjutab ka neid otsustajaid. Kongressi delegaadid, kes tulevad mujalt riikidest, pole paljuski kohapeal käinud ja väga palju loeb tehnilise meeskonna eeltöö, mis kirjeldus tuleb ka IBU juhatusele. IBU juhatuse liikmed õnneks nii president kui ka praegune peasekretär on Tehvandil ja Eestis käinud,“ ütles Nigol.