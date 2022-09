KUULA | Jaan Kirsipuu hiilgeaegadest: keskendusin puhtalt spordile, ma ei tahtnud olla jogurtitopsi kaanel

Tosin aastat (1993 – 2004) samas tiimis sõitnud Kirsipuu arvel on neist võitudest pea veerand! Hämmastav. Sellest me räägimegi. Kuidas ta aitas tiimil elus püsida ja millist koormat see õigupoolest tähendas. Luubi alla on võetud sihitult 12 aastat ühes konkreetses meeskonnas, mis tema ajal kandis peasponsori nimesid Chazal, Casino ja Ag2r Prevoyance.