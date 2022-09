Maastikurattamaratoni MM-il Taanis on stardis viis eestlast

Starti asuvad eestlased on kodumaal olnud võidukad. Janelle Uibokand pälvis hiljuti Bosch Eesti maastikurattasarja üldvõidu ja Liisa Ehrberg oli hooaja parim Hawaii Express Estonian Cupil. Augustis aga krooniti maastikumaratoni Eesti meistriteks Peeter Tarvis ja Janelle Uibokand. Josten Vaidem oli omakorda võidukas olümpiakrossi Eesti meistrivõistlustel ja pälvis lühirajasõidus teise koha. Peamiselt välismaal võistlev Peeter Pruus on Hispaanias baseeruva meeskonna Buff MTB Teamiga olnud võidukas Lõuna-Euroopas, vahendab Eesti Jalgratturite Liit.

Eliitmehed stardivad Taanis 17. septembril Eesti aja järgi kell 9.30 ja eliitnaised kell 9.50. Tiitlikaitsja austerlanna Mona Mitterwallner on pärast head olümpiakrossi maailmakarikasarja hooaega valmis võistlema tiitli nimel Pauline Ferrand-Prevot'ga, kes on võitnud tänavu maailmameistritiitli juba nii lühirajasõidus kui olümpiakrossis ja seda vaid mõned nädalad tagasi Prantsusmaal Les Getsis. Ka meeste arvestuses on kohal mullune MM-i esikolmik – Andreas Seewald Saksamaalt, Diego Alfonso Arias Cuervo Colombiast ja Jose Dias Portugalist.