Thomas Häberli kriitikast: ma ei kolinud perega Eestisse, et teha otsuseid, mis pole mängija tasemega seotud

Teisipäeval selgus Eesti jalgpallikoondise nimekiri eesootavateks Rahvuste liiga D-divisjoni mängudeks Malta ja San Marino vastu. Noorema põlvkonna mängijatest on koondises tagasi Georgi Tunjov (21) ja teist koondiseakent järjest on nimekirjas Rocco Robert Shein (19). Maksim Paskotši (19) jääb kõrvale tervislikel põhjustel. Nimekirja ei pääsenud aga hiljuti Belgia kõrgliigas debüteerinud Kevor Palumets (19). Palju kõneainet on jalgpalliringkondades viimastel aastatel olnud ka Oliver Jürgensi (19) ja tema võimaliku koondise tuleviku üle.