Andres Arnover võitis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali

2022. aasta Euroopa meistriks tuli rootslane Jan Ericsson (Chevrolet Camaro), teine oli hollandlane David Vegter (Chevrolet Camaro). „Oli õppimise aasta, sest sõitsime ju Euroopa meistrivõistluste hooaja kaasa esmakordselt,“ rääkis Arnover Eesti Autospordiliidu vahendusel. „Äärmiselt oluline on stabiilsus, sageli ei võida üksikute sõitude kiireim, vaid just see, kes suudab näidata stabiilseid tulemusi. Olen väga tänulik suurepärast tööd teinud meeskonnale, auto oli väga hea, ja muidugi toetajatele, kelleta poleks EM-il osalemine kõne alla tulnud.“