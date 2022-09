NBA äss kasutas sotsiaalmeedias homofoobset ja rassistlikku kõnepruuki, liiga algatas uurimise

2020. aasta draftis valitud Edwards on korvpalli tõusev täht, kellele ennustatakse suurt tulevikku. Möödunud hooajal NBA põhihooajal keskmiselt 21,3 punkti visanud 21-aastane tagamängija oli seni oma lõbusa olemisega nii meedia kui fännide suur lemmik, ent nüüd sai ta renomee suure pleki.

Loomulikult sündis sellest suur skandaal, mis sundis mängijat ka vabandama. „Mu öeldu oli ebaküps, solvav ja lugupidamatu ning mul on väga kahju,“ kirjutas ta oma Twitteri kontol. „Selline solvav kõneviis on vastuvõetamatu ja sellele pole vabandust. Mind kasvatati paremaks inimeseks.“

Timberwolves'i üleminekute ja lepingute eest vastutav Tim Connelly ütles avalduses, et nad on mängijas pettunud. NBA pressiesindaja Mike Bass ütles selle nädala alguses CNN-ile, et nad asusid juhtunut uurima.