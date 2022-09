FOTOD | Thomas Häberli tähtsate mängude eel koondise ründajate raskustest koduklubides: see ei ole uus olukord

„See ei ole uus olukord. Mõned klubides eriti mänguaega ei saa, aga koondises mängivad hästi,“ tõdes Häberli. „Tean nende meeste kvaliteeti. Nad on väga motiveeritud, et tiimis end näidata. Vaatame treeningutel, kes on vormis, sest mängude põhjal pole seda väga saanud teha.“



Väravasoone on viimaste nädalatega üles leidnud Frank Liivak, kes Iirimaa kõrgliigaklubi Sligo Roversi põhimeheks kerkinud ning viimases kolmes mängus ka värava löönud. „Jälgin tema tegemisi ning mul on tema üle hea meel. Nüüd on ta hakanud näitama, et suudab skoorida ja liigub õiges suunas,“ sõnas Häberli, kes mainis eraldi ka Tšehhi tippklubis Slovackos mängivat Vlasi Sinjavskit. „Mul on hea meel, et nad pole mitte ainult platsil, vaid aitavad ka meeskonnal võita. Võib-olla on veel veidi liiga vara, aga Franki jaoks on uks kindlasti lahti. Kui nii edasi läheb, peame novembris temaga arvestama.“