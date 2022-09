Eesti noored hokimängijad tõid Kõrgõzstani turniirilt pronksi: elu parim reis, lastel on kosmilised muljed

See on ilmselt parim reis, mis mul kunagi olnud on.

Noh, Läti jäi kahes vanuses viimaseks. Tõenäoliselt polnud neil tugevaimad meeskonnad, kuid üldiselt on see näitaja. Treenerid sõidavad üle maailma, õpetavad lapsi, nii et lastehokis polegi nii oluline, millisest riigist sa pärit oled. Seal oli isegi meeskond Ameerikast, nad teevad koostööd, reisivad. See turniir on kestnud juba mitu aastat. Muutunud on vaid selle staatus - kui varem oli tegemist linnapea turniiriga, siis nüüd presidendi turniiriga. See tähendab, et nüüd on tegemist tipptasemel turniiriga.