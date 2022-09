Meistrite liiga algus on ärritanud suurklubide fänne ja toonud võidud julgetele panusehuntidele

Sporting tõi vastu kõiki ennustusi võidu

Dinamo Zagrebi enneolematu võitlusvaim mängus Chelsea vastu

Kõige rohkem üllatusi koorus grupis E, kui Dinamo Zagreb näitas enneolematut võitlusvaimu ja väljus lahingust Chelseaga 1:0 võitjatena. Dinamo koefitsiendid olid enne mängu üpriski suured ning nii mõnedki julged panusehundid said selle pealt kopsaka väljamakse. See oli vastasseis, mis tõestas, et Meistrite liigas on tõesti kõik võimalik. Peatreener Tuchel võtab seda, kui head õppemängu ning plaanib kaitseliinis muudatusi, et suvel lahkunud Rüdigeri positsioon asendada.