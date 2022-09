Rovanperä: Kreeka ralliks valmistumine ebaõnnestus, see polnud vaid sõitjate süü

„Muidugi oleks tore, kui punktivahe oleks suurem, aga praegu on olukord selline. Proovime järgmist võistlust nautida. Uus-Meremaal on taas raske võistlus esimesena startimiseks,“ lausus Rovanperä, vahendab Rallit.fi.

„Loodetavasti saame auto sellisesse seisukorda, et suudame Tänaku vastu kihutada,“ jätkas soomlane. „Proovime nüüd testides teha õigeid otsuseid. Kreekas see ei õnnestunud – see läks meil kõigil valesti ja see polnud ainult sõitjate süü. Sa pead andma autole šoki ja tegema korraliku ettevalmistuse.“

„Kui Uus-Meremaal sajab vihma, pole esimene stardikoht halb. Kui aga on kuiv, on lahtist killustikku palju ja olukord on keerulisem. Usun, et Kalle jaoks on Uus-Meremaal olukord parem, sest seal on rohkem ruumi, mida ta saab kasutada nagu Soome rallil. Sellistel teedel sõitmine sobib talle,“ usub Latvala.