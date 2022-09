Itaalias mängiva Eesti jalgpalluri isa: meie koondisse pääsevad vaid teatud agentuuri mängijad

„Mina näen seda nii, et see on Flora, Aivar Pohlaku ja Harri Ojamaa äri. Need mängijad, kes on Trequarista agentuuris, pääsevad koondisesse. Ma tahan, et oleks läbipaistvus. Kui ta ei ole valmis A-koondiseks, siis öelge mulle palun kriteeriumid,“ kurjustab isa ja imestab, et kas Oliver pole piisavalt hea isegi varupingile võtmiseks.