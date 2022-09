ALGAVAD VEERANDFINAALID | Kui kaugele jõuab Markkanen Soomet tassida?

Tänase mängupäeva esimese mängu suurimaks küsimuseks on kas ja kuidas suudab Hispaania tulla toime Markkaneniga, kes viimastes mängudes muljetavaldavas hoos ning koostöös oma tiimikaaslastega võib üllatada absoluutselt kõiki - on ju tegemist esimese meeskonnaga Euroopast, kes kindlustanud endale koha maailma meistrivõistluste finaalturniiril.

Sakslaste jaoks on suurimaks küsimärgiks ilmselt Giannis Antetokounpo pidurdamine. Tšehhid said sellega küll peaaegu hakkama, lubades tal visata „vaid“ 27 punkti. Ülesanne on ülimalt keerukas, kuid nagu Kreeka varasemad mängud on näidanud, leidub kindlasti rohtu ka nende vastu.