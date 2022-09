Hispaania peatreener: soomlased jooksevad nagu peata kanad ja löövad sind lõpuks kolmesega uimaseks

Esmalt kiitis Scariolo soomlaste suurimat tähte Lauri Markkaneni . „Arvestades, kuidas ta [Markkanen] mängib, on ta kõige raskem vastane, kelle vastu mul on tulnud meeskonda ette valmistada,“ sõnas peatreener, vahendab Basketnews.

„Selleks matšiks on olnud eriti raske valmistuda. Taktikalisel tasandil on väga raske tõlgendada vastase mängu,“ märkis peatreener. „Nad mängivad originaalset, ebatüüpilist, väga efektiivset korvpalli, kus neil on viis head viskajat. Neil on maailmatasemel staar ja koos teiste suurepäraste viskajatega on see meeskond, kes viskab ja tabab teistest rohkem kolmeseid, ning nad jooksevad tihti kiirrünnakutesse.“