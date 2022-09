VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Miks ikkagi Hyundai ei teinud otsust Ott Tänakule rallivõit anda?

Värsked järeldused Kreeka rallilt. Miks ikkagi Hyundai ei teinud otsust Ott Tänakule rallivõit anda? Kas eestlaste kriitika on ülekohtune ja sinimustvalgete prillidega või tegi Hyundai ainuõige sammu? Või on „keerulise sõitja mainega“ Tänak oma pideva kriitikaga ise ära teeninud „teenest“ ilma jäämise? Robert Virves vormistas Junior WRC MM-tiitli: kui kõva sõna siis lõppude lõpuks on ja milline on tema potentsiaal?