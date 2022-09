Ajalooline medal: Eesti naisjudoka võitis MMil hõbeda

„Olen MMi tulemusega rahul. Oleks muidugi tahtnud tulla esikohale, kuid konkurents oli tugev. Suurimaks väljakutseks oli minu jaoks võistluse mentaalne pool - vastased olid kogenud ning enne igat kohtumist pidin ennast kokku võtma, et mitte kaotada veel enne tatamile astumist. Vaimne pool on judos väga oluline ja see võitlus iseendaga õnnestus mul hästi,“ kommenteeris värske MMi hõbemedalist Zubkova.



MMi võistluspäeva alustas Zubkova võidukalt, alistades esimeses ringis leedulanna Veronika Majauskiene. Teises ringis saavutas Eesti judoka võidu India judoka Smitha Shetty üle ning kolmandas ringis oli tema vastaseks samuti Indiast pärit judoka Shilpa Hemchandra Saliani. Järgmises ringis pidi aga Zubkova tunnistama hilisema kuldmedalisti ja maailmameistri sakslanna Daniela Kortmanni paremust.



Eesti judokad tõid Poolas peetud veteranide MMil ka kuldmedali. Laupäeval võitis endine Eesti judokoondislane Juhan Mettis kuldmedali üle 100 kilo kategoorias.



Eesti judo veteranide meeskond tänavusel MMil oli läbi aegade suurim, kokku esindas Eestit seitse sportlast, kelle seas oli esmakordselt ka kaks naist.