Ralliportaal: Tänaku ja Neuville’i tüli on halb uudis Hyundaile, suurepärane uudis kõigile teistele

Teatavasti otsustas Hyundai meeskond Kreeka ralli võidu jätta Thierry Neuville’ile ning keeldus tiimikorralduse andmisest, mis toonuks Ott Tänakule maksimumpunktid. Seega kaotas teisena lõpetanud, kuid punktikatse võitnud eestlane seitse punkti ning tema kaotus liider Kalle Rovanperäle on võimaliku 46 punkti asemel 53 silma. Kolme viimase MM-ralliga on veel võimalik teenida kõige enam 90 punkti.

DirtFishi ajakirjanik Luke Barry leiab, et Hyundai tiimijuhi kohusetäitjale Julien Moncet’le tuleb natuke kaasa tunda, sest pärast seda, kui nende masin hakkas lõpuks paremini tööle, puhkes uus probleem, millega tal tuleb tegeleda.

„Iga seisukoht oli arusaadav, kui arvestada iga sõitja isiklikku konteksti. Neuville oli rallil liidrikoha saamiseks kõvasti tööd teinud, nii et miks ta peaks tahtma sellest loobuda lihtsalt selleks, et meeskonnakaaslane saaks endale MM-tiitli heitluses lisapunkte, mis ilmselt niikuinii ei muuda midagi. Ja Tänaku seisukohast võttes, miks ei oleks Hyundai võinud kahe esimese sõitja kohti muuta, kui meeskondlikus konkurentsis ei muutnud see midagi,“ kirjutab Barry.

Ta lisab, et Neuville’il sai tiimikorralduse küsimustest nii kõrini, et ta jättis DirtFishi intervjuu pooleli ja jalutas minema. Tänak olevat aga pidevalt vahemärkusi teinud ja viidanud, et kui Neuville oleks tema selja taga olnud, andnuks meeskond vastupidise korralduse.

„Igatahes on Tänaku kannatlikkus tõsiselt proovile pandud ja võib-olla hakkab Neuville – praegusel hetkel peaaegu nagu eluaegne Hyundai vang – Tänaku sarkastilistest märkustest väsima.“

„Mahlane. Vürtsikas. Ükskõik, kuidas te soovite seda nimetada, igatahes pole see kindlasti igav. Veel juulis ma mõtlesin, millised oleks Tänaku ja Neuville'i suhted, kui Hyundai hakkaks vormi saavutama ja ühtäkki võitleksid need kaks alfaisast teineteise vastu. Meil on nüüd vastus käes. See suhe pole kuigi terve. Halb uudis Hyundaile, suurepärane uudis kõigile teistele. See sobib suurepäraselt Toyotale ja M-Spordile, kes saavad Hyundai ebakõlast ainult kasu – potentsiaalselt isegi ühte nende hinnatud rallisõitjat palgates,“ lisab Barry.