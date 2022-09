TÄNA OTSEBLOGI | Epp Mäe alustab MMil medalijahti

Kolmanda asetusega Mäe kohtub naiste raskekaalu (-76 kg) kaheksandikfinaalis paari Enrica Rinaldi (Itaalia) ja Ariunjargal Ganbat (Mongoolia) võitjaga. Rinaldi võitis tänavu Budapestis peetud EM-il pronksmedali. Siis kaotas itaallanna veerandfinaalis just hilisemale hõbemedalistile Mäele.

Edu korral võib eestlanna järgnevalt ehk MMi veerandfinaalis kohtuda ukrainlanna Anastasiia Osniach Shustovaga, kes ootab oma esimest vastast samuti kvalifikatsioonist. Kui Mäe on maailma edetabelis kolmas, siis ukrainlanna on üheksas.