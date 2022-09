„On tõesti hämmastav, et iga kord, kui Loeb sellesse Pumasse istub, näib ta olevat võimeline ralli võitma. Minimaalne ettevalmistus, minimaalsed seadistuse muudatused, minimaalne rahmeldamine ja maksimaalne esitus – ja seda 48-aastaselt mehelt. See on tõesti tähelepanuväärne. Tõenäoliselt oleks Loeb selle ralli võitnud, kui tema Puma Rally1 auto generaatoririhmaga poleks olnud probleeme,“ kirjutas Clark.