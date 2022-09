Sloveenia korvpallikoondis kaotas vigastuse tõttu ühe mängija

„Ilmselgelt ei ole mulle määratud, et saaksin koondist Euroopa meistrivõistluste otsustavates lahingutes aidata. Aga see on spordi ettearvamatus. Aitan kaaslasi pingilt, julgustan neid valjuhäälselt ja lisan seeläbi positiivset energiat, mida vajame ka järgmistel päevadel. Usun, et poisid tulevad kokku, veelgi enam, jätavad südamed väljakule ja lõpuks jääme ootama seda head tulemust, mida me kõik nii väga loodame,“ kommenteeris Dragic.