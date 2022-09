Itaallased valitsevad võrkpalli, kuldi tuleb uksest ja aknast

Tammemaa ei usu, et poolakatel võis kodupubliku ees närv sisse tulla. „Poola mehed on harjunud kogu aeg sellise publiku ees mängima,“ märkis ta. „Võib-olla juhtus see, et kuna nad kaks viimast MM-i võitsid, hakkas kuklas tiksuma, et võiks ka kolmandat korda järjest võita.“

Ajalugu tegi itaallaste peatreener Ferdinando De Giorgi (60), kes tuli ajaloo teise võrkpallurina maailmameistriks nii mängija kui ka treenerina. Itaaliale oli see ajaloo neljandaks võrkpalli MM-kullaks ja De Giorgi on olnud osaline neis kõigis. 1990., 1994. ja 1998. aastal kuulus ta mängijana kuldsesse koondisesse.

„See on imeline grupp,“ jätkas Giannelli Volleyball Worldi vahendusel. „Pole vahet, mis on seis ja mida vastased teevad. Me püsime mängus ja võitleme kõvasti. Armastame seda mängu ning naudime seda kogu tiimiga. Loodan, et see on millegi imelise algus.“