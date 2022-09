Leedu korvpallikoondis jätab peatreeneri ametisse: välismaalase palkamine oleks kapitulatsioon

„Tuleb mõista, et rahvusmeeskond mängis Kazysega [Maksvytis] esimest korda. Oleme näinud, kuidas ta töötab, mis tasemel treener ta on, kuidas kogu rahvusmeeskond end temaga tunneb,“ ütles Balciunas BasketNewsile.

„Seda enam, et meil pole nii palju treenereid. Kogu EM-turniiri jooksul rääkisime Maksvytisega pidevalt, ütlesime talle, et usaldame teda,“ lisas Balciunas. „Rääkisime ka pärast kaheksandikfinaali, ütlesime, et ta ei peaks isegi mõtlema lahkumisele. Usaldame teda, meie koondis on üsna noor ja praktika näitab, et meeskond saavutab oma parimad tulemused selle kolme aasta jooksul.“