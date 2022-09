Tarmo Kink tunnistas, et tema Levadia uue peatreeneri valimisel ei osalenud

Levadia spordidirektor Tarmo Kink kommenteeris klubi pressiteates peatreeneri vahetust nii: „Klubil on kõrged eesmärgid, kuhu püüame nüüd läbi uue treeneri küündida. Samuti leidis klubi, et parem on selline suurem muudatus ellu viia juba praegu, mitte hooaja lõpus. Uue peatreeneriga puutusime esmakordselt kokku juba 2003. aastal Spartakis, kus mängisime koos kolm aastat. Ühtlasi tahame tehtud töö eest tänada Serbiast tulnud treeneritetiimi ning soovime neile parimat edasiseks. Loodame, et uus etapp saab Levadia jaoks olema edukas!“

Tänases Betsafe LIVE`i saates ütles Kink, et uus peatreener valiti tema teadmata. „Natuke enne saadet sain teada, et toodi (uus peatreener). Minul oli suhtumine, et läheme hooaja lõpuni selle treenerite koosseisuga edasi, mis meil on, aga inimesed kõrgemalt poolt leidsid, et kui teha vahetus, siis teha seda kohe.“