Eesti jalgpalli noortekoondis kohtub Saksimaa eakaaslastega

Koondis koguneb esmaspäeval, 12. septembril A. Le Coq Arenal ning peatreener Marko Pärnpuu on koosseisu kaasanud 21 mängijat. Mõlemad kohtumised algavad TNTK staadionil kell 12.30.

Saksimaa on Saksamaa liidumaa ning tegu on mitteametlike kohtumistega. Varasemalt on Eesti ja Saksimaa U16 võistkonnad kohtunud omavahel neljal korral. Viimati mindi vastamisi mullu septembris, kui Saksamaal peetud esimeses kohtumises teenis Eesti 2:1 võidu ja teises mängus oli Saksimaa parem tulemusega 2:0.