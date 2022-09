Tänak võttis pingeid maha: Hyundais on palju inimesi, kes on väga tublid

2019. aastal maailmameistriks tulnud Tänak kaotab kolm etappi enne hooaja lõppu liider Kalle Rovanperäle (Toyota) 53 punktiga. Eestlane lubab anda endast kõik, et tiitliheitluses edasi püsida.

„Kõik on võimalik, kuni see pole lõppenud,“ ütles Tänak DirtFishile. „Aga ma mõtlen jah, et üksi tehes võib see olla ilmselt natuke raskem. Kalle on endiselt väga soodsas seisus ja vahe on ilmselgelt väga suur. Nii et jah… selliseid kingitusi ei tule väga sageli.“

Küsimusele, kas „üksi tehes“ tähendab, et Tänak tunneb end meeskonnas isoleerituna, vastas eestlane: „Ei, ei, ei, mitte niimoodi. See pole nii. Meil on palju inimesi, kes on väga tublid ja me teeme koostööd ka tehnilise poole pealt. Auto on ilmselgelt paranemas, nii et asjad saavad tehtud.“

Hyundai ootamatu kolmikvõidu kohta Akropolises ütles Tänak: „Päris uskumatu. Kõik nägid, et see oli väga nõudlik (ralli). Meie suutsime kõik autod käigus hoida, nii et hea töö.“

Eestlane lisas: „See võib olla hea auto, kui saame asjad tööle. Siiani läheb see ikka üsna aeglaselt, aga igatahes peame seda nädalavahetust nautima ja see oli väga hea tulemus.“

