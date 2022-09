Soome ajakirjanik: Tänakul on keerulise sõitja maine ja Hyundai ei soovi teda vägisi endale hoida

Taipale sõnul polnud Hyundai otsus Neuville'i Tänakule eelistada mitte ühestki otsast loogiline ning tema hinnangul tuleks põhjuse otsimiseks piiluda kulisside taha.

„Tänak on Kalle Rovanperä MM-tiitli unistuse suurim ohustaja. Soomlase viimased rallid on olnud kesised ning Hyundai ja Tänaku tähelend on tiitliheitluse taaselustanud. Trumbid on küll Rovanperä käes, aga eksimisruumi tal enam pole,“ alustas Taipale oma arutelu.

„Tänakul pole midagi kaotada, mis teeb kiire eestlase hooaja lõpufaasis väga ohtlikuks. Aga ta oleks isegi ohtlikum, kui saanuks seitse punkti juurde. Need on punktid, mis ta teeninuks, kui oleks tiimi korraldusel Thierry Neuville'ist möödunud. Nii aga asjad ei läinud ja meeskond tegi selle juba pühapäeva hommikul selgeks.

Tänak elas otsust kindlasti raskelt üle ning andis sellest ka kibestunult mõista: „Me ei saa teineteise vastu võistelda. Minu vaatest ei ole see loomulikult parim variant, aga mis ma teha saan.“

Eestlane andis tegelikult juba varem toimunud katse lõpus kommentaari, mis ütles nii mõndagi: „Keegi ei rääkinud minuga hommikul. Nii meil meeskonnas asju aetakse.“

On raske öelda, kui palju sellest annab välja lugeda, aga ometi ütlesid laused nii mõndagi selle kohta, et sõitja ja juhtkond ei suhtle omavahel piisavalt.

Pole mingi saladus, et Tänaku ja Hyundai vahelised suhted pole just kõige soojemad. Terve oma Hyundai karjääri vältel, mis algas 2020. aastal, on eestlane olnud Lõuna-Korea autotootja suhtes ülimalt kriitiline. Kui Tänak on leidnud midagi, mille kallal tiimi siunata, siis on ta seda ka teinud. Ja neid asju pole olnud vähe.

Hyundai ei ole selle kohta küll avalikult sõna võtnud, aga nende tähtsõitja vihapursked ei saa ju tiimi mitte mõjutada.

Nüüd, kus Tänakul oli võimalus võita, kasutas meeskond olukorda lihtsalt ära. Seda lihtsalt ei saa teistmoodi tõlgendada.