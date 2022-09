KUULA JA VAATA | Mis on ikkagi kriteeriumid, mille põhjal tuleks otsustada Toijala jätkamine? Kohtunikud riietatakse lahti

Keskendume suurelt jaolt käimasolevatele Euroopa meistrivõistlustele. Veerandfinalistid on tänaseks päevaks teada, Eesti alagrupist jõudsid kaheksa hulka eeldatavad soosikud Kreeka ja Itaalia. Eesti koondis kaotas mõlemale alagrupis 21 punktiga. Meil on Euroopa eliiti jõudmiseks veel minna. Aga...

Kuidas ikkagi kokku võtta Eesti koondise mängud EM-il? Kas me olime loodetud tasemel, kuidas said hakkama nii mängijad kui ka treenerid? Lahkame momente, mis tekistasid vastakaid arusaamu ja tõstatasid küsimusi. Läheme personaalseks ning räägime konkreetsetest nimedest. Mõistagi saab peatähelepanu koondise peatreener Jukka Toijala, kelle osas tuleb õige pea langetada jätkamise või mitte jätkamise otsus. Kas jutt pooleli olevast teekonnast on ikka alus uue lepingu sõlmimiseks?