19-aastane Eesti jalgpallur tegi Belgia kõrgliigas debüüdi

Zulte Waregemi näol on tegemist 1950. aastal asutatud klubiga, mis on kahel korral võitnud Belgia karika ning tulnud koduses kõrgliigas 2013. aastal teiseks. Euroopa klubisarjades on Zulte seni edukaimaks esituseks 2006-2007 hooajal näidatu, mil UEFA Euroopa liiga eelkäijas, UEFA karikasarjas edeneti alagrupiturniirilt edasi 32 parema hulka. Viimati mängis Zulte eurosarjas viie aasta eest, mil Euroopa liigas alagrupiturniirile jõuti. Kodumänge peab Zulte Waregem 12 250 pealtvaatajat mahutaval Elindus Arenal.