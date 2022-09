Vips sai viimaks (sprindi)võidu

Jüri Vipsi tänavune F2 sarja hooaeg on käinud üle kivide ja kändude: kvalifikatsioonides on ta olnud tasemel, kuid poodiumikohti oli tulnud enne Monza ringrajal toimunud Itaalia GP-d kõigest neli, kusjuures ei ainsatki võitu. Nüüd lõpuks näkkas.

Taas Verstappen

Verstappenile võib sisuliselt meistripärja kaela riputada, sest kuus etappi enne hooaja lõppu juhib ta Leclerci ees juba 116 punktiga. „Täiesti uskumatu, kui suurepäraselt meie tiim töötab, kõik läheb täkke,“ rõõmustas Verstappen. „Mõistagi vajasin veidikene õnne, aga ma ei mõtle sellele, sest meekonna briljantne töö on selle taga. Red Bull on lihtsalt teistest kõvem. Ükskõik millised rehvid all on, olen ikka kiireim.“