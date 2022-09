Maailmameistriks kroonitud Robert Virves: külma õlle teen kindlasti, olen selle välja teeninud!

„Rahulolev tunne oli, lõpuks sai midagi tehtud. Kui võitu poleks tulnud, läinuks tulevik raskeks – nüüd on märksa lihtsam edasi minna,“ rääkis Virves pärast triumfi Delfile antud intervjuus. „Külma õlle teen kindlasti, olen selle välja teeninud.“

„Sõitsin niiöelda aeglast – et rehvid ja auto terveks jääks. Kiirusatsetel olid teatud osad paremas seisus, kus tuli gaasi peal hoida, et eelnevat ja järgnevat ajakadu kompenseerida. Pühapäevalgi sain suruda vaid teisel katsel, sest esimene ja samaga ka kolmas oli kehvas seisus – tee katki ja kivid väljas – ning seal tuli end tagasi hoida. Nii see sättimine käis,“ selgitas Virves oma strateegiat.