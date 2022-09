Turniiri alguses jagasid mängijad ja treenerid maruvihaseid kommentaare. Nüüdseks on pettumus asendunud tüdimusega. Leedu koondise juhendaja Kazys Maksvytis märkis pärast kaheksandikfinaali Hispaaniaga, et kohtunike eksimused on niivõrd iseenesestmõistetavad, et neil pole mõtet pikemalt peatuda.