Hooaja esimese võidu võtnud Neuville: oleme selle saavutuse üle väga uhked!

„See on eriline võit ja ajalooline tulemus. Pärast rasket hooaega ning keerulist nädalavahetust meie kodusel Belgia etapil on see võit kindlasti suureks kergenduseks. Kõige tähtsam aspekt on aga meeskonna kolmikvõit, mida kõik oma jõupingutuste tõttu täielikult väärisid. Oleme selle saavutuse üle väga uhked,“ sõnas Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.

„Olen olnud Hyundai juures algusest peale ja tean seega väga hästi kui palju on keerulistel hetkedel vaeva nähtud. Oleme alati vastulöögi andnud ning see kolmikvõit tõestab seda suurepäraselt,“ lisas Belglane.

Kuigi pühapäeva hommikul eksisteeris ka variant, et Neuville'il tuleb oma esikoht MM-sarja üldarvestuse huvides Tänakule loovutada, siis mehe enda sõnul tundis ta viimasel päeval juba pingelangust: „Kui me reedel neljandalt positsioonilt startisime, siis teadsime kohe, et võime kiiremini liikuda. Teisel päeval oli aga eesmärk suruma minna ja konkurentidega vahe sisse sõita. Lõpuks suutsimegi esikoha haarata ja oma edu piisavalt suurendada, mis tähendas, et võisime ennast täna juba mugavamalt tunda.“

„Olen võidu üle väga õnnelik, kuid teadsime, et see tuleb. Kindlasti peame veel vaeva nägema, aga on selge, et asjad liiguvad paremuse suunas,“ sõnas Neuville lõpetuseks.