VIDEO | Vaata hetke, mil Virves krooniti juunioride maailmameistriks! „See tähendab mulle kõike.“

„Tunne on uskumatu,“ rääkis finišis üliõnnelik Virves. Eestlane ronis maailmameistrile kohaselt Eesti lipuga auto katuse peale tähistama. „See tähendab mulle kõike. Vaadates kogu hooaega, polnud muud võimalust kui tuli võita. Auhind on minu jaoks väga oluline.“

„Peame tänama kõiki (sponsoreid), keda auto peal näha. Uskumatu, et inimesed on rasketel aegadel nii abivalmis olnud,“ lisas Virves. „Neid pole liiga palju, aga on grupp inimesi, kes on mind toetanud.“